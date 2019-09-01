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Тюменские волонтеры и активисты совета ветеранов прошли обучение в "Школе ЖКХ"

Общество, 13:47 12 сентября 2019

комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Семинары социального проекта "Школа ЖКХ" начали работу в Тюмени. Занятия, которые предусматривают юридическое просвещение граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства и направлены на развитие института общественных жилищных инспекторов в Тюменской области, уже посетили лидеры и волонтеры тюменских общественных организаций и активисты совета ветеранов Восточного округа города.

Как сообщили в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, проект реализует региональное отделение Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства при поддержке Фонда президентских грантов, Альянса СО НКО и ОП ТО.

Предполагается, что ключевыми результатами инициативы станут повышение уровня правовой грамотности и правосознания граждан в сфере ЖКХ, повышение их мотивации в получении правовых знаний по жилищно-коммунальным вопросам и формирование пула гражданских активистов, которые будут обладать необходимыми компетенциями для проведения общественного контроля в этой сфере.

Учебная программа просветительских курсов разработана при участии практикующих экспертов тюменского ЦОК “ЖКХ-Контроль” и преподавателей учебного центра "Запсибэнерго", который имеет серьезный опыт дополнительного профессионального образования в Тюменской области и по всей России.

Слушатели узнали о базовых нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы в сфере ЖКХ, о понятиях и видах основных форм собственности, закрепленных в законодательстве. Были затронуты и темы специфики регулирования совместного пользования имуществом многоквартирных домов, а также права и обязанности собственника жилых помещений. Отдельное внимание уделили ключевым понятиям и формам общественного, муниципального и государственного жилищного контроля, а также актуальным проблемам соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ и главным причинам их возникновения.

По словам организаторов, до конца сентября курс прослушают еще шесть групп обучающихся.

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# ЖКХ , правовая грамотность , социально ориентированные некоммерческие организации

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