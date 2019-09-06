Прием заявок для конкурса СО НКО продлен до 9 сентября

| Фото: Ресурсный центр - анр.ру | Фото: Ресурсный центр - анр.ру

Тюменские СО НКО еще могут заявиться на участие во Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. Прием заявок продлен до 9 сентября.

Конкурс проводится при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Пройти регистрацию и отправить свой проект можно на сайте: ресурсныйцентр-анр.рф. Главные условие — наличие социально-значимого проекта и подробное заполнение всех пункты анкеты.

Как сообщают организаторы, члены жюри будут оценивать поступившие работы по таким критериям как актуальность в части реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, ее социальная значимость, возможность ее практической реализации и тиражирования. При отборе лучших будут обращать внимание на ожидаемый социальный эффект, планируемые результаты и перспективы развития проектов. Все практики, допущенные до рассмотрения конкурсной комиссией, будут отмечены сертификатами участника.

Победители получат информационную и организационную поддержку, а также будут рекомендованы для практической реализации в регионах и муниципальных образованиях страны.

Напомним, организаторы и инициаторы конкурса - Общероссийская общественная организация "Ассамблея народов России", Автономная некоммерческая организация "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" в партнерстве с Общероссийским общественным движением "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум). Итоги будут подведены до 23 сентября 2019 года. Лучшие практики победители смогут презентовать на конференции "Устойчивое развитие этнокультурного сектора" в октябре - ноябре 2019 года.

Основные цели конкурса - выявление и тиражирование лучших практик в сфере национальных отношений, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России. Состязание поможет объединить усилия органов государственной власти и институтов гражданского общества для укрепления единства российской нации, достижения межнационального мира и согласия. Конкурс поможет и стимулировать деятельность этнокультурных социально ориентированных некоммерческих объединений, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений и проводящих мероприятия в области национальной политики.