Форум "Синергия Сибири-2019": начался прием заявок

| Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Старт приема заявок на участие в V форуме "Синергия Сибири: социальное партнерство" объявила Общественная палата Тюменской области, Торгово-промышленная палата Тюменской области и региональный Альянс социально ориентированных некоммерческих организаций.

Мероприятие пройдет при поддержке фонда президентских грантов и регионального правительства в тюменском технопарке 6 ноября, сообщают в ОП ТО.

Принять участие в "Синергии Сибири-2019" могут все желающие граждане, инициативные группы, а также коммерческие и некоммерческие организации. Для этого необходимо отправить заявку в электронном виде в период с 1 сентября по 20 октября 2019 года (включительно) на адрес: politreyd@bk.ru или заполнить форму.

По задумке организаторов, форум должен объединить и создать условия для эффективной совместной проектной деятельности более сотни представителей общественных объединений и гражданских инициативных групп, а также представителей малого и среднего бизнеса и органов муниципальной и региональной власти.

На мероприятии будет организована конкурс-выставка социальных проектов "Как нам обустроить Сибирь: социальное партнерство". Принять участие в нем могут общественные организации и гражданские инициативные группы. Проекты на этой площадке должны рассказывать о результатах работы социально-значимых инициатив, которые реализуются общественными объединениями, действующими на территории Тюменской области, в партнерстве с коммерческими организациями и органами власти любого уровня. Лучшие проекты определят голосованием сами участники форума.

Кроме того, пройдет раундовая игра проектных команд "Синергия Сибири", представляющая собой пять тематических секций, на которых представители НКО, бизнеса и органов власти будут взаимодействовать друг с другом, создавая проектные команды для разработки новых совместных инициатив. Авторы лучших идей, выбранных экспертным жюри, получат сертификаты на сопровождение ресурсного центра поддержки СО НКО Общественной палаты Тюменской области.

Участников ждет и дискуссионная площадка с серией тематических сессий и привлечением экспертов регионального и федерального уровней. Приоритетными для обсуждения будут тренды социального партнерства, оценка эффективности социальных проектов и самоаккредитация НКО, фандрайзинг социально-значимых проектов и и исполнение общественно-полезных услуг.

Тематическая культурная и просветительская программа для гостей будет представлена серией тематических фотовыставок, отражающих разнообразие и значимость социальной и гражданской активности, а также возможности сотрудничества между органами власти, бизнесом и НКО.

Подробнее о правилах оформления заявки и требованиях к проектам можно узнать в положении о форуме.