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В Сургуте общественникам рассказали о льготах и режимах налогообложения для НКО

Общество, 17:49 29 августа 2019

пресс-службы Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югра | Фото: пресс-службы Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югра

С режимами налогообложения и видами электронных сервисов, а также региональными льготами для социально ориентированных некоммерческих организаций познакомили общественников сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Консультационно-диалоговая площадка в Сургуте собрала, помимо налоговиков, фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" и ресурсный центр Сургутского района.

Председатель окружной Общественной палаты Ирина Максимова отметила, что в Югре для развития некоммерческих организаций созданы более чем комфортные условия. Существует огромный спектр видов поддержки, которыми НКО зачастую не пользуются, потому что просто не знают о них. Для изменения этой ситуации ОП ХМАО организует на местах мероприятия, собирают обратную связь и просвещают гражданских активистов.

Кроме вопросов налогообложения и льгот, общественникам рассказали, как подать заявку на конкурс грантов президента РФ и губернатора Югры. Всего более 50 представителей НКО получили 30 консультаций по разным вопросам, сообщили в пресс-службе Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа.

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# консультации , налоговая служба , Общественная палата , социально ориентированные некоммерческие организации

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