Форум "Синергия Сибири" пройдет в Тюмени в ноябре

| Фото: оргкомитет форума | Фото: оргкомитет форума

Пятый форум общественной палаты Тюменской области "Синергия Сибири: социальное партнерство" пройдет в Тюмени 6 ноября. Мероприятие объединит в себе диалоговую площадку, деловую игру и инкубатор совместных инициатив, сообщает Общественная палата региона.

Участники форума поработают на дискуссионных площадках, представители бизнеса смогут оценить инициативы НКО на выставке социальных проектов "Как нам обустроить Сибирь", а также познакомиться с лучшими практиками социального партнерства и заключить соглашения о взаимодействии с НКО.

Для желающих организуют раундовую игру "Синергия Сибири", которая объединит представителей коммерческого сектора, органов власти и общественников. Авторы лучших по итогам игры идей получат сертификаты на сопровождение в размере 100 тыс. рублей от ресурсного центра поддержки СО НКО Общественной палаты Тюменской области.

Опытом сотрудничества с НКО поделятся коммерческие организации, а участники выставки социальных проектов поборются за денежные призы. Общий призовой фонд составит 500 тыс. рублей.

Заявку на участие в выставке и описание проекта можно отправить по электронной почте politreyd@bk.ru в свободной форме.

Для представителей бизнеса участие в форуме "Синергия Сибири: социальное партнерство" – бесплатно. Обязательна регистрация по ссылке.