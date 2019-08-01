Тюменские общественники предложили сделать третье воскресенье октября Днем отца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Учредить День отца в третье воскресенье октября предложили тюменские отцы. Письмо, адресованное уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, общественники передали председателю федерального Совета отцов Андрею Коченову, который находится с визитом в Тюмени.

По словам председателя совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александра Чехонина, учреждение такого российского государственного праздника будет содействовать укреплению и позитивному развитию национальной семейной политики в стране. Приурочить эту дату предлагают ко дню рождения благоверного великого князья Дмитрия Донского.

"Совет отцов Тюмени полагает, что отцовство как социальная воспитательная институция должно быть отражено в современной жизни в обновленном статусе, прежде всего - в статусе ответственной силы, направленной на защиту Отечества, семьи и детства. Этот праздник перспективно будет направлен на новое поколение мужчин, которые поступками и свершениями будут достойны великих предков", - говорится в письме.

Андрей Коченов поддержал идею тюменцев, отметив, что у Дмитрия Донского было 12 детей, и его супруга Ефросиния Московская отзывалась о нем, как о любящем отце, который многое дал своим сыновьям и дочерям.

Дарья Казакова