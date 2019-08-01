Председатель федерального Совета отцов назвал передовым опыт тюменских коллег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Инициативы тюменцев по профилактике чрезвычайных происшествий с участием детей намерен внедрить на федеральном уровне председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Андрей Коченов.

Об этом он сообщил на встрече с представителями тюменской общественности и структур государственной власти, которая прошла на базе регионального центра "Семья" 23 августа.

Участники обсудили предварительные результаты реализации федеральной инициативы "Безопасность детства" и "Отцовский патруль", тенденции и перспективы отцовского движения в Российской Федерации и Тюменской области, а также возможные варианты расширения взаимодействия советов отцов с организациями, направленными на защиту института семьи, материнства и детства.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов поблагодарил Андрея Коченова за внимание к региону и проектам, которые создают тюменские отцы.

"Появление отцовского движения в стране - это, наверное, веление времени. И мы рады, что оно сформировалось именно в таком формате, при институте уполномоченных по правам ребенка", - отметил он. Детский омбудсмен пояснил, что региональный совет отцов тесно взаимодействует со структурами МВД, МЧС, ГИБДД, с администрацией Тюмени, с департаментами образования и науки и социального развития Тюменской области.

Андрей Коченов поздравил всех с 75-летием Тюменской области и поделился впечатлением от посещения региона.

"Тюменская область положительно заряжена. Я много езжу по стране, сейчас наш маршрут во время федеральной акции "Отцовский патруль" пролегает по 22 городам, и регион очень сильно выделяется на фоне других субъектов России. У вас неплохо складывается демографическая ситуация, и то, что касается сфер безопасности детства, здесь тоже лучше, чем в других областях. Мы тут для того, чтобы почерпнуть ваш опыт, нам нужны живые проекты, которые можно было бы транслировать на всю страну", - рассказал председатель федерального Совета отцов.

В качестве примеров успешных тюменских практик он назвал "Безопасность 0+", проект по установке тросовых ограничителей открывания окна, которые воспрепятствуют выпадению детей из окон. Авторы создали методические рекомендации в формате нескольких видеороликов о детской безопасности дома, а также социальную рекламу, собравшую почти 150 тыс. просмотров во ВКонтакте. Кроме этого, впечатлила Андрея Коченова акция #домаждут, посвященная актуализации ответственной позиции отцов за рулем, соблюдению ими правил дорожного движения и особенно - правил безопасной перевозки детей.

Вопросом, который требует решения на федеральном уровне, он назвал пожарную безопасность детей в торговых центрах и размещение игровых комнат на верхних этажах, что в случае распространения огня делает эвакуацию практически невозможной. Также глава Совета отцов обеспокоен ситуацией с гибелью детей на воде. Он призвал серьезно работать с ребятами, попавшими в поле зрения органов по делам несовершеннолетних, с помощью наставничества и брать шефство над учреждениями для таких детей.

"Работы у отцовского сообщества очень много. Наша задача - не подменять какие-то проверяющие органы, которых в стране предостаточно. Наша задача - помогать и предупреждать.Я общался с главой администрации Тюмени и увидел полную готовность исполнительной власти к взаимодействию. Надеюсь, что Тюмень станет пилотной площадкой, где будут выработаны алгоритмы, способные повлиять на беды, происходящие с детьми", - подчеркнул Андрей Коченов.

Дарья Казакова