Ролик тюменских отцов о безопасности детей собрал девяносто тысяч просмотров

| Фото: Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области | Фото: Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области

Более 65 тыс. просмотров в первые сутки после публикации набрал ролик тюменцев из команды проекта "Безопасность 0+" и Совета отцов​ при уполномоченном по правам ребенка в регионе. По состоянию на 22 апреля видео под названием"Отцы, защитите своих детей!" собрало около 90 тыс. просмотров.

Как рассказал заместитель председателя Совета отцов​ Николай Петренко, этим видео общественники хотели привлечь внимание родителей к проблеме падения детей из окон. Они показали один из наиболее эффективных способов предотвратить трагедию - установить тросовые ограничители открывания окна.

"Конечно, это устройство не даст стопроцентной гарантии. Поэтому не стоит забывать, что ответственность за своих детей несут только родители", - подчеркнул он.

Он пояснил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что пока видеоролик распространяется в социальной сети "ВКонтакте" и транслируется на городских экранах. Чуть позже распространение видео начнется в других социальных сетях.

Дарья Казакова