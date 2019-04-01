В "Точке кипения" обсудили реализацию нацпроектов в регионе

| Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации приоритетных национальных проектов и программ обсудили в Тюмени в пространстве совместной работы "Точка кипения".

Альянс СО НКО Тюменской области при поддержке региональной Общественной палаты собрал представителей органов власти регионального и муниципального уровней, экспертов, а также ведущих представителей общественных объединений и движений со всей области.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин затронул тему информационного освещения социально значимых проектов и программ, а также рассказал о проводимых Общероссийским народным фронтом информационно-просветительских инициативах "Медиастрана" и "Мы – потомки героев".

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина отметила готовность бизнеса сотрудничать с некоммерческим сектором в решении стратегических проблем развития страны.

Заместитель директора регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков рассказал о достигнутых успехах в реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и ряда федеральных проектов по популяризации предпринимательской деятельности. В этой сфере, с его точки зрения, наиболее перспективным видится сотрудничество органов власти и СО НКО по привлечению к предпринимательской деятельности молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья и лиц пожилого возраста.

О перспективах участия третьего сектора в реализации национального проекта "Демография" рассказала заместитель директора регионального департамента социального развития Ирина Ожогина. Тему взаимодействия профильных органов власти с общественностью в процессе достижения показателей нацпроекта "Демография" осветил председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Тюменской области Альберт Юсупов.

Вопросы привлечения НКО в работу по переподготовке и профориентации социально незащищенных слоев населения затронул заместитель начальника отдела трудоустройства и специальных программ управления занятости областного департамента труда и занятости Антон Шевелев. Возможностям получения субсидий и грантов общественными организациями и инициативными группами, работающими в сфере культуры, было посвящено выступление ведущего специалиста отдела проектов в сфере культуры и искусства регионального департамента культуры Ольги Носыревой.

Готовность оказать поддержку в налаживании конструктивного диалога НКО и региональных органов власти в сфере в реализации приоритетных нацпроектов выразил и директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых.

Кроме того, представители СО НКО региона выступили со своими предложениями по участию совместно с отраслевыми органами власти правительства региона в реализации приоритетных нацпроектов на примере уже успешных социальных инициатив, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

К примеру, председатель Альянса СО НКО Тюменской области Михаил Мельцер презентовал проект организуемого уже на протяжении трех лет праздника добрососедства "Фестиваль соседей". Гостями и участниками этого массового уличного праздника регулярно становятся тысячи горожан, которые могут узнать о работе существующих некоммерческих организаций. Итогом этого становится увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Примеры таких последствий - открытие первого за Уралом "Соседского центра в Библиотеке" в микрорайоне "Матмасы" осенью 2018 года.

О проекте "Посвящение в пешеходы", который проводится в школах Тюмени и направлен на снижение смертности в результате ДТП, рассказал председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Андрей Гаврин.

Примером эффективного участия СО НКО в создании условий для занятий жителей территории физкультурой и спортом стал проект сельской добровольческой спартакиады "Поверь в себя", о котором рассказала участникам мероприятия директор автономной некоммерческой организации "Медведь" Элисо Вашакидзе. Спартакиада, которую провели в Казанском районе в 2018 году при поддержке фонда президентских грантов и местной администрации, сумела привлечь к занятию физической культурой и спортом 150 подростков группы риска со всех уголков муниципалитета.

Снижению показателей смертности и повышению качества жизни взрослых граждан помогает деятельность центра социальной адаптации "Ковчег". Руководитель постлечебной программы центра Станислав Реутов поделился в своей презентации практикой успешной работы по реабилитации граждан трудоспособного возраста от наркотической, алкогольной и иных форм зависимости.

По мнению модератора мероприятия Михаила Мельцера, главным итогом встречи стало начало конструктивного диалога органов власти и общественников в сфере работы над достижение показателей, обозначенных в национальных проектах. По его словам, на территории региона активно работают несколько сотен общественных организаций и решение важных социальных проблем просто немыслимо без их участия.