Общественницы намерены выявить проблемы в самореализации тюменок

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Провести в Тюмени мониторинг общественного мнения и выявить потребности и проблемы в самореализации современной женщины намерены активистки женского альянса "Обретая крылья".

Такую инициативу высказали гражданские активистки на круглом столе, который прошел в городском общественном центре "Дом НКО". Мероприятие собрало около 15 женщин – лидеров ведущих общественных организаций региона.

Председатель организации "К вершине творчества" Татьяна Зыкова выступила с докладом "Любовь к себе как основа женской самореализации". О важности физического, психического и эмоционального здоровья как основе для женской самореализации рассказала член совета женского альянса "Обретая крылья" Татьяна Дубровник. О женственности как особом стиле управления сообщила председатель организации "Здоровый город" Анна Любавская. Координатор центра духовного развития Лариса Журавская поделилась видением роли духовности в самореализации современной женщины.

Общественные активистки высказались за объединение усилий организаций разного профиля по продвижению женских интересов. Кроме того, они намерены разработать специальный социальный проект, направленный на реализацию задач национального проекта "Демография". В планах - организовать серию тематических встреч, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.