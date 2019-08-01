Владимир Чебоксаров провел тренировку для юных спортсменов

| Фото: из группы проекта "Борьба - наука побеждать" во ВКонтакте | Фото: из группы проекта "Борьба - наука побеждать" во ВКонтакте

Тренировку для юных тюменских спортсменов провел серебряный призер Олимпийских игр Владимир Чебоксаров в спортзале гимназии №16.

Такая встреча стала возможной благодаря проекту "Борьба - наука побеждать" региональной общественной организации "Ассоциация панкратиона Тюменской области", который поддержал фонд президентских грантов в первом конкурсе 2019 года.

20 августа воспитанники тренеров Эдуарда Рудера и Дмитрия Митасова встретились на ковре с чемпионом мира и Европы, серебряным призером Олимпийских игр в Монреале, почетным жителем Тюмени Владимиром Чебоксаровым. Ребята задавали вопросы чемпиону о его жизни и спортивной карьере, ценностях, спрашивали совета, как готовиться к схваткам и чему нужно уделять особое внимание на тренировках. Свои вопросы задали и тренеры.

У детей была уникальная возможность подержать в руках олимпийское "серебро" и "золото" чемпионата мира, и таким образом "зарядиться" на победу, сообщают в Ассоциации панкратиона Тюменской области.

После общения Владимир Чебоксаров провел для борцов разминку и показал спортсменам секреты своей коронной техники.

Проект "Борьба - наука побеждать" направлен на позитивную социализацию школьников Тюмени через систематические занятия спортом. Особое внимание его авторы уделяют ребятам, находящимся на внутришкольном учете и состоящим в группе особого внимания.

Для участников проекта на базе гимназии №16 организуют бесплатные занятия по спортивной борьбе. Будет организована серия турниров, по результатам которой сформируют сборную города для участия в VII фестивале спортивной борьбы на Кубок главы администрации Тюмени в дисциплине "вольная борьба". Участники, не попавшие в сборную, наравне с отличившимися ребятами попадут на спортивные сборы по подготовке к турниру. Помимо этого, организаторы запланировали для детей встречи с интересными людьми и партнерами проекта, уроки и образовательные экскурсии.

Итоги подведут на летних учебно-тренировочных сборах, которые пройдут в июне 2020 года. Стать участником проекта "Борьба - наука побеждать" можно, оставив заявку по ссылке.

Дарья Казакова