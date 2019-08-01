Общественники помогут тюменцам защитить свои права и интересы в сфере ЖКХ

| Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Подтянуть знания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и стать общественным инспектором предлагают тюменцам авторы проекта "Школа ЖКХ".

Гражданские активисты уверены: проблема недостатка, а то и полного отсутствия квалификации у людей в вопросах жилищно-коммунальных услуг стоит в России очень остро. Подавляющая часть потребителей ЖКУ не имеют достаточных компетенций по защите своих прав и интересов в этой сфере.

Решить вопрос представители некоммерческого партнерства "Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства" намерены с помощью стартовавшей в августе социальной инициативы по юридическому просвещению и развитию института общественных жилищных инспекторов в Тюменской области. Проект получил поддержку фонда президентских грантов в первом конкурсе 2019 года.

В ближайшие месяцы под эгидой "Школы ЖКХ" пройдет двухдневный просветительский семинар по актуальным вопросам общественного контроля в этой сфере, который соберет более 150 слушателей. Затем желающие продолжить обучение смогут посетить углубленный курс "Общественный инспектор в сфере ЖКХ". Получившие статус инспектора будут принимать участие в работе постоянной горячей линии и в мероприятиях общественного контроля в различных муниципалитетах Тюменской области, а также консультировать граждан по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

Авторы проекта уже проводят встречи с гражданскими активистами и представителями общественности по вопросам их участия в "Школе ЖКХ". К примеру, руководитель тюменского регионального центра "ЖКХ-Контроль" Артур Юрьев побывал в поселке Московский, где познакомил жителей с идеей мероприятия. Как рассказали в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, инициатива вызвала серьезный интерес, и десятки граждан уже заявили о желании присоединиться к "Школе ЖКХ".

По всем вопросам звонить по телефону 69-59-99.