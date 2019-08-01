"Школа ухода" помогает делать жизнь маломобильных тюменцев комфортнее

| Фото: АНО «Центр «Третий возраст» | Фото: АНО «Центр «Третий возраст»

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1 тыс. 389 человек из муниципалитетов Тюменской области освоили навыки долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами благодаря проекту "Школа ухода", организованному региональным геронтологическим центром социальных технологий "Третий возраст" и поддержанному фондом президентских грантов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела организационно-методической и аналитической работы областного геронтологического центра Оксана Проня, по большей части прошедшие обучение - это сотрудники организаций социального обслуживания, а также СО НКО, предоставляющие социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Такой значительный охват участников стал возможен благодаря тому, что ряд мероприятий организаторы проводят дистанционно с помощью видеоконференцсвязи.

"Участниками проекта становятся как специалисты из близлежащих территорий — это Тюмень, Тюменский, Ярковский, Исетский районы, которые находят возможность побывать на мероприятиях очно, так и большое количество сотрудников из отдаленных районов — это Викуловский, Уватский, Сорокинский и многие другие. Мы получаем благодарные отзывы и от участников из стационарных учреждений-интернатов именно в связи с тем, что теперь их сотрудники могут на рабочем месте смотреть семинар", - пояснила Оксана Проня.

Несмотря на дистанционный формат, все мероприятия имеют практикоориентированную направленность и содержат элементы демонстрации. К примеру, участники занятий по уходу за лежачими пациентами пошагово наблюдают алгоритмы гигиенических мероприятий, смены абсорбирующего, постельного и нательного белья, приемы позиционирования и перемещения пациента в постели. При проведении психологических занятий и тренингов обучающиеся могут удаленно использовать предложенные методики и упражнения.

Представитель геронтологического центра отметила, что программа курса "Школа ухода" очень универсальная и может тиражироваться на любые регионы, так как содержит обязательные требования к оказанию долговременного ухода, приемы обеспечения ухода, а также занятия по психологической подготовке сотрудников. Занятия в офлайн-режиме проводят опытные преподаватели медицинских образовательных организаций и психологи, поэтому трансляция курса в том или ном субъекте страны зависит от наличия в нем квалифицированных кадров и их готовности проводить тренинги.

С 2012 года в Тюменской области уже существуют школы по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, где на базе медицинских или социальных организаций обучают персонал и родственников, занятых в системе ухода. Уникальность "Школы ухода", по мнению авторов курса, в том, что она дистанционна, объединяет в себе регулярные занятия для персонала учреждений и НКО с подготовкой тренеров, которые в дальнейшем смогут транслировать на местах полученные навыки и обучать еще больше специалистов.

На средства президентского гранта проект реализуется с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года. Дальнейшее обучение методикам долговременного ухода может быть предложено для реализации в базовых ресурсных центрах Тюменской области.

"Школа ухода", даже при отсутствии дальнейшего финансирования, будет иметь продолжительный социальный эффект. Во-первых, проект уже способствует развитию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в регионе. Во-вторых, благодаря ему будут подготовлены профессиональные специалисты по уходу, обладающие необходимыми и важными компетенциями, которые смогут обеспечить достойную, комфортную и безопасную жизнь маломобильным пожилым людям и инвалидам", - подчеркнула Оксана Проня.

Дарья Казакова