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До дедлайна всероссийского конкурса "Мой проект - моей стране" осталась неделя

Общество, 12:42 20 августа 2019

www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

26 августа завершится прием заявок на конкурс социально значимых проектов "Мой проект — моей стране!". Общественная палата РФ приглашает тюменских гражданских активистов побороться за приз в 200 тыс. рублей.

Его основная цель — повысить уровень вовлечения граждан России в общественно полезную деятельность, выявить и распространить лучшие социальные практики. Принять участие могут общественники, успешно реализующие действующие социальные проекты и организующие работу для поддержки и развития гражданского общества в России.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте проектстране.рф в одной из 14 номинаций. Рассмотрение заявок и определение победителей проводится в три этапа.

Первый этап с 27 августа по 2 сентября предполагает предварительный отбор экспертным советом конкурса заявочной документации на соответствие требованиям. По итогам рассмотрения заявок формируется лонг-лист. В ходе второго этапа, с 3 сентября по 24 сентября, заявки, допущенные к участию в конкурсе, оценят члены экспертного совета. По итогам их работы сформируется шорт-лист. В ходе третьего этапа, с 25 сентября по 15 октября, члены ОП РФ и общественных палат субъектов РФ оценят каждую заявку в каждой номинации, вошедшую в шорт-лист.

Победитель в каждой номинации получит премию в 200 тыс. рублей. Церемония награждения состоится в Москве на итоговом форуме "Сообщество".

С положением о конкурсе и с условиями участия можно ознакомиться на сайте проектстране.рф.

В 2018 году для участия в конкурсе было одобрено 1 тыс. 310 заявок, 42 проекта вошли в шорт-лист конкурса — по три участника в каждой из 14 номинаций. Среди основных критериев отбора — эффективность за период реализации, социальная значимость, новаторство и потенциал к тиражированию, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

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# гражданская инициатива , Общественная палата РФ , социально ориентированные некоммерческие организации

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