В Тюмени появилась аллея Дружбы школьных лесничеств России

| Фото: Центра развития экологических программ "Живая планета" | Фото: Центра развития экологических программ "Живая планета"

Аллея Дружбы школьных лесничеств России появилась в микрорайоне Антипино. 70 деревьев высадили у ДК "Поиск" ребята из Иркутской, Ярославской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Республики Коми, Алтайского края и Югры, которые съехались в Тюмень на XII Экологический фестиваль "Живая планета".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Центра развития экологических программ "Живая планета" Вера Пахомчик, создание зеленых уголков - традиция фестиваля. Саженцы организаторы приобретают в крестьянском хозяйстве "Плодовое" в Тюменском районе.

В 2019 году ребята высадили черемуху, липы, дубы, вязы и клены. В 2018 году на территории экологического центра "Лесной дом" на 32 километре Старого Тобольского тракта, где и проходило мероприятие, участники посадили 35 кедров. Все саженцы прижились. По словам Веры Пахомчик, в один из первых фестивалей юные лесничие тоже высаживали кедры, сейчас эти деревья достигают в высоту уже больше метра.

На "Живую планету" приехали около 160 ребят, их родителей, преподавателей и волонтеров. Вместе с гостями фестиваля число участников перевалило за 200. Организаторы планируют в 2020 году придать мероприятию международный статус и пригласить делегацию из Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

Новинками этого года стали цикл занятий по сценическому искусству и конкурс проектов. Дети предлагали идеи по развитию своих школьных лесничеств, а затем "упаковывали" их в проекты, которые можно было бы направить на грантовые конкурсы и получить финансовую поддержку. Особенно хорошо показала себя делегация из Челябинской области. Вера Пахомчик отметила, что Центр развития экологических программ имеет серьезный опыт по подготовке таких проектов: организация несколько раз получала поддержку фонда президентских грантов, в том числе на организацию фестиваля, а также грант от Русского географического общества.

Помимо этого, подростки могли попробовать себя в роли альпинистов, ландшафтных дизайнеров, создателей эко-тропы и ученых-исследователей. Мастер деревянного зодчества Святослав Шитов научил ребят создавать резных коньков-горбунков. Также проводились разовые мастер-классы по лепке из глины, стринг-арту (созданию картин из гвоздей и нитей), рисованию манкой. В конкурсе "Лесная эстафета" дети показывали свои знания в области зоологии, дендрологии и ботаники, а на ярмарке презентовали родной край с помощью того, чем богат их регион: различных поделок, ароматного варенья и соков, солений, сухоцветов, рыбы, чайных сборов, вязаных изделий и даже косметических кремов и скрабов собственного приготовления.

Особенно пришелся детям по душе самый вкусный конкурс фестиваля – “Лесной кулинар”. Участники представили блюда, самостоятельно приготовленные на костре. Жюри оценивали работу по следующим критериям: соблюдение санитарных правил, оригинальность замысла, вкусовые качества и направленность на здоровую пищу, а также творческая презентация блюд.

Вера Пахомчик отметила, что помимо ежегодного фестиваля "Живая планета", по программам общественного движения школьных лесничеств в Тюменской области занимаются 800 ребят в 40 группах. В шести школах Тюмени специалисты проводят занятия экологической направленности в формате кружков, а с сентября 2019 года планируют получить статус организации дополнительного образования.

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Дарья Казакова