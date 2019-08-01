Тюменский "Оптимист" помогает особым детям и их родителям адаптироваться в обществе

| Фото: Центра спортивной абилитации "Оптимист" Otisiumtyumen ВКонтакте | Фото: Центра спортивной абилитации "Оптимист" Otisiumtyumen ВКонтакте

Программа по спортивной абилитации детей с ментальными и поведенческими нарушениями "Оптимист/Отизиум" не только помогает особым ребятам и их родителям, но и формирует толерантность к таким подросткам и семьям среди жителей Тюмени.

Проект, поддержанный фондом президентских грантов в первом конкурсе 2019 года, уже зарекомендовал себя на окружном уровне.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Центра абилитации детей и молодежи с ментальными и поведенческими нарушениями "Оптимист" Алена Григоренко, на интенсивы к ним приезжают люди из других регионов. В дальнейшем тюменцы сами планируют выезжать за пределы области с мастер-классами.

Серия спортивных соревнований, семинаров, психологических и образовательных мероприятий рассчитана на длительный срок и нацелена на выявление и привлечение детей, нуждающихся в подобной помощи, а также на комплексную работу с этой категорией ребят с особым уклоном на адаптивную физкультуру. Участники проекта занимаются индивидуально, в подгруппах и командах с инструктором в тренажерном, сенсорно-двигательном залах, зале адаптивной физкультуры. Для них доступны занятия на велосипеде, настольный теннис, бадминтон, катание на роликах, лыжах, легкая атлетика, гимнастика, физические упражнения, фитнес, аэробная и анаэробная подготовка, массаж.

Целевая аудитория "Оптимиста" - это семьи, имеющие в составе детей с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, задержкой психического развития, умственной отсталостью в степени дебильности, тяжелыми множественными нарушениями развития.

Кроме того, в проекте могут участвовать и здоровые люди, желающие посетить тренажерный или другие залы коррекционно-развивающего центра "Софья", на базе которого реализуется программа. По задумке организаторов, это будет способствовать дополнительной инклюзии и формированию толерантности по отношению к людям с ментальной инвалидностью в социуме в целом.

Алена Григоренко сообщила, что уже прошли соревнования по многоборью "Три богатыря" и мастер-класс для родителей по применению кинезиологических упражнений в ситуации стресса. Впереди - серии состязаний "Мама, папа, я – спортивная семья", веселые старты "Зимние забавы", соревнования по легкой атлетике "Повелители времени", а также конференция по спортивной абилитации детей с ментальными и поведенческими нарушениями, семинар для студентов Института физической культуры ТюмГУ об особенностях проведения урока физкультуры для детей с ментальными нарушениями.

"Спортивная абилитация играет огромную роль в развитии данной категории детей, так как с помощью адаптированной физкультуры они могли бы реализовать свои возможности, достичь высоких результатов и в будущем участвовать в Паралимпийских играх, в чемпионате мира. Тренировки базируются на апробированной программе с доказанной эффективностью "Отизиум", созданной в 2006 году в Турции. Руководитель и основатель Эрдал Атес лично проводил обучение тренеров", - поясняют авторы проекта "Оптимист".

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Дарья Казакова