В микрорайоне Матмасы с размахом отметили 184-летие поселка

| Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Далее в сюжете Маленьких жителей Боровского научат создавать кукол-хороводниц и мастерить из бумаги

Концертом, фотозоной и мастер-классами отметили жители Матмас 184-летие своего микрорайона и 75-летие Тюменской области.

Организаторы праздника отмечают, что Матмасы вошли в состав Тюмени в 1979 году. Первые упоминания в архивных документах Юрт Матмасовских, татарских поселений на месте нынешнего поселка, датируются 1835 годом.

Гулянья развернулись на площади на ул. Пражской, 28, где была организована работа специальных интерактивных площадок для всех возрастов. Жители микрорайона могли ознакомиться с историей родного края на стенде книгообменника, организованного Централизованной городской библиотечной системой и местной библиотекой № 18. Многие гости мероприятия поучаствовали в мастер-классе по декоративному прикладному творчеству “Уральская роспись”.

Помимо этого популярностью пользовался социальный вещевой фримаркет "Тюменская дармарка". Повара полевой кухни детского морского центра "Алый парус" угощали всех кашей. В подарок от депутата Тюменской городской думы Андрея Потапова жители Матмас получили фотозону с видами родного микрорайона.

Коллективы и воспитанники творческих студий дома культуры "Водник" и ТОСа "Матмасы" подготовили концертную программу. Как сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, впервые день поселка отмечали с таким размахом.

Главный инициатор мероприятия, руководитель ТОС "Матмасы" Любовь Приходько надеется, что такие празднования станут традицией.