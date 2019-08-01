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Маленьких жителей Боровского научат создавать кукол-хороводниц и мастерить из бумаги

Общество, 17:49 15 августа 2019

детского центра «Грин-Ландия» | Фото: детского центра «Грин-Ландия»

Мастер-классы для юных жителей Боровского проведут на центральной площади поселка 16 августа во время празднования 75-летия Тюменской области.

С 18 часов участник регионального альянса СО НКО, потребительский кооператив "Многофункциональный центр "Домашний очаг" организует бесплатную развлекательную программу в Боровском. Ее участники создадут русскую народную куклу-хороводницу, научатся бумагопластике, посетят мастер-класс "Юный электрик" и украсят себя аквагримом.

Многофункциональный центр "Домашний очаг" выступает организатором детского клуба "Солнечный круг", сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

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# Боровский , День области , мастер-класс

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