Маленьких жителей Боровского научат создавать кукол-хороводниц и мастерить из бумаги

| Фото: детского центра «Грин-Ландия» | Фото: детского центра «Грин-Ландия»

Мастер-классы для юных жителей Боровского проведут на центральной площади поселка 16 августа во время празднования 75-летия Тюменской области.

С 18 часов участник регионального альянса СО НКО, потребительский кооператив "Многофункциональный центр "Домашний очаг" организует бесплатную развлекательную программу в Боровском. Ее участники создадут русскую народную куклу-хороводницу, научатся бумагопластике, посетят мастер-класс "Юный электрик" и украсят себя аквагримом.

Многофункциональный центр "Домашний очаг" выступает организатором детского клуба "Солнечный круг", сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.