Тюменские НКО получают поддержку в ресурсном центре "Семья"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более сотни консультаций оказали специалисты ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций центра "Семья" в Тюмени с начала 2019 года. Всего же за три года работы специалисты ресурсного центра реализовали 34 образовательные программы, провели 26 выездных консультаций для сотрудников СО НКО, активных граждан и социальных предпринимателей муниципалитетов Тюменской области.

Об этом в рамках Дня открытых дверей ресурсного центра рассказала руководитель отделения по взаимодействия с СО НКО регионального центра "Семья" Евгения Тишенских.

Она пояснила, что ресурсный центр является одним из девяти, созданных в Тюменской области. Главная его задача – помочь некоммерческим организациям стать поставщиками услуг.

"Чтобы стать поставщиком услуг, НКО проходит большой путь, который включает в себя создание устава, постановку задач, планирование, сбор документов и регистрацию, вхождение в реестр поставщиков социальных услуг. А потом, когда организация становится поставщиком услуг, она может самостоятельно вести свою деятельность. Мы также ежегодно проводим образовательные мероприятия, которые помогают представителям СО НКО узнать больше о проектной деятельности и принять участие в конкурсе на получение грантов", - рассказала она.

Важными направлениями работы ресурсного центра являются информационная, консультативно-методическая и имущественная поддержка социальных предпринимателей. Организуется также взаимодействие с учреждениями социального обслуживания населения, с учебными заведениями, вузами, благотворительными фондами и общественными организациями.

Евгения Тишенских добавила, что ресурсный центр по поддержке СО НКО центра "Семья" помогает организациям не только из Тюмени, но и из муниципальных образований региона. При этом с каждым годом представители некоммерческих организаций становятся активнее – растет число обращений, участников грантовых региональных и федеральных конкурсов.

"Мы открыты для всех, кто готов заниматься социальной деятельностью. К нам могут обратиться не только уже созданные и действующие организации, но и гражданине, которые только хотят создать социально-ориентированную некоммерческую организацию", - добавила она.

Начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей областного департамента соцразвития Юлия Мясникова, выстапая на Дне открытых дверей, подчеркнула, что именно ресурсный центр "Семья" стал передовым в регионе. А с 2019 года в нем стартовала реализация пилотного проекта "Приходи и работай".

"Общественные организации, которым для реализации проекта необходимо помещение, обращаются в центр "Семья". При этом каждое из предоставляемых помещений подготовлено для определенной целевой аудитории, рассчитано на определенное количество участников. Благодаря ресурсному центру "Семья" в Тюменской области ежегодно появляются новые СО НКО. Они пишут свой устав, выбирают вид деятельности, заходят в реестр и начинают оказывать услуги, то есть становятся полноправными партнерами органов власти Тюменской области", - подчеркнула она.

Говоря в целом о развитии СО НКО в регионе, Юлия Мясникова подчеркнула, что в Тюменская область – это регион, где общественные организации тесно работают с государственными и муниципальными учреждениями. У социально-ориентированных некоммерческих организаций есть возможность зайти в помещения госучреждений и совместно реализовывать проекты.

Всего в регионе действуют девять ресурсных центров поддержки социально ориентированных НКО, каждый из которых является узконаправленным и оказывает определенный вид поддержки.

Любовь Голышева