Тюменские добровольцы защитили проекты на форуме в Новосибирске

| Фото: fadm.gov.ru | Фото: fadm.gov.ru

28 представителей Тюменской области участвуют в окружном форуме "Добро за Уралом", который проходит в Новосибирске 13 - 16 августа.

Среди них - полуфиналисты всероссийского конкурса "Доброволец России", которые приехали на форум для очной защиты проектов.

"14 человек представили свои проекты в сфере наставничества, по работе с людьми, имеющими инвалидность, по организации дворовых игр, представитель библиотечной системы защищает проект, касающийся библиотьюторства. Словом, направления разнообразные - от инклюзии до образовательных программ, при этом проекты не частные, направленные на развитие определенной группы людей или волонтерского отряда, а крупные, региональные, готовые к тиражированию. Защита прошла достойно, эксперты довольны, результаты станут известны ближе к октябрю", - рассказала руководитель проектов Дворца творчества и спорта "Пионер" Надежда Кадеева.

Вторая группа представителей региона примет участие в лекциях и практикумах, касающихся главных вопросов волонтерской деятельности. Среди них - волонтеры, в том числе серебряные, а также представители муниципальных штабов добровольчества, некоммерческих организаций, департамента департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Сейчас проходит установочная сессия, затем нас ждут образовательные программы. В этом году участников разделили на профессионалов, экспертов и лидеров. Они создадут свои собственные проекты, а также познакомятся с опытом коллег из других регионов", - рассказала Надежда Кадеева.

Как отмечают организаторы форума "Добро за Уралом", форум собрал в общей сложности более 400 представителей из Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Татьяна Ковалева