На набережной развернется фестиваль авторской песни "Тюменский дворбэнд"

| Фото: детского центра «Грин-Ландия» | Фото: детского центра «Грин-Ландия»

Самые поющие дворовые коллективы соберет фестиваль авторской песни "Тюменский дворбэнд". Он пройдет на набережной Туры на площадке возле "Конторы пароходства" 18 августа в 19 часов.

"Тюменский дворбэнд" в течение всего лета вместе с городскими авторами-исполнителями песен колесил по дворам и скверам областного центра. Тюменские барды Сергей Ломакин, Сергей Пономарев, Александр Соловьев, а также Александр и Наталья Кураповы исполняли всеми любимые песни под гитару, а также организовывали мастер-классы для детей и их родителей по пению и игре на музыкальных инструментах.

Фестиваль станет заключительным мероприятием проекта "Тюмненский дворбэнд" и будет приурочен к празднованию 75-летия Тюменской области. Всех участников ждут памятные подарки от организаторов. Подробности о проекте - здесь.

Дарья Казакова