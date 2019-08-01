Тюменец получил миллион рублей на развитие стендапа в деревнях и селах

| Фото: Центра развития культурных инициатив | Фото: Центра развития культурных инициатив

Тюменец Федор Маслов стал победителем грантового конкурса 12 смены форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". Он получил миллион рублей на реализацию проекта "Комик в деревне 2.0".

Как рассказал сам лауреат, он намерен познакомить жителей сельской местности с новым жанром в юморе. В проект будет вовлечено более 7 тыс. человек из 13 сельских поселений на территории двух областей Уральского федерального округа. В общей сложности тюменец проведет 13 часов стендап-выступлений.

"Главная идея проекта – изучить традиции, быт, культуру, общие стереотипы сельской территории, выявить преимущества жизни на селе. Я хочу доносить через юмор, что курить, употреблять алкоголь, не слушаться родителей – плохо. Мы будем шутить про это со сцены перед местными жителями, демонстрируя плюсы сельских территорий, минусы вредных привычек и современные виды творчества", - пояснил Федор Маслов.

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. На первом этапе организаторы займутся популяризацией сельских территорий, демонстрацией творческих способностей сельской молодежи и развитием команды первого сезона проекта. Лучшие отправятся на представление итогов проекта "Комик в деревне" 2019 года на фестивале команд КВН в Сочи.

На втором этапе будет организован стендап-тур по населенным пунктам Тюменской и Курганской областей. На третьем – создана образовательная площадка по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Для этого в каждом населенном пункте организуют специальную площадку для информирования молодежи о мерах господдержки молодежи на селе.

"Таким образом мы хотим привлечь молодежь к проблемам их сел, рассказать о государственных программах поддержки молодежи на селе, замотивировать сельскую молодежь на активную жизненную позицию. Надеюсь, что с поддержкой "Тавриды" у нас все получится", – сообщил Федор Маслов. Молодому человеку 23 года, он играет в местной команде КВН и помогает волонтерскому отряду "Стрела добра".

Всего в рамках смены Stand-Up Comedy на грантовый конкурс было подано 46 заявок. Победителями стали 14 человек, на проекты которых было выделено 7 млн. 975 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе форума.