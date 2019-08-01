Горячую линию по проблеме правоприменительной практики статьи 228 УК РФ запустили в Общественной палате

| Фото: www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

Горячая линия по проблеме правоприменительной практики антинаркотической статьи 228 (части первая и вторая) Уголовного кодекса РФ заработала в Общественной палате России.

Обратиться на горячую линию за юридической помощью или другими подсказками о том, как нужно вести себя в сложной жизненной ситуации, связанной с применением статьи 228, можно до 31 мая 2020 года.

Звонки принимают по телефону: +7 (800) 737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы линии: с понедельника по четверг — с 9 до 18 часов, пятница — с 9 часов до 16 часов 45 минут по московскому времени. Можно также оставить свое сообщение, заполнив электронную форму.

Помимо непосредственной помощи гражданам, цель горячей линии — развитие общественного контроля за работой правоохранительных органов.

По словам инициатора горячей линии, члена комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководителя проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, 228 статья Уголовного кодекса с точки зрения правоприменительной практики оставляет желать лучшего.

"Уверенная позиция экспертного сообщества заключается в том, что статья 228 жесткая, но выверенная. Однако нам необходимо навести более качественный порядок в системе общественного контроля за работой правоохранительной системы. Мы видим, что в отдельных случаях статья 228 применяется как элемент “палочной” системы возбуждения уголовных дел", - считает он.