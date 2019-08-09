Инклюзивный спектакль "Дежавю" покажут в Тюменском драматическом театре

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Репетиции инклюзивного спектакля "Дежавю" с участием профессиональных актеров и людей с ограниченными возможностями здоровья проходят в Тюмени. Постановку покажут в Тюменском драматическом театре в ноябре 2019 года, сообщает департамент культуры региона.

"Проект направлен на реализацию творческих способностей людей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность, расстройства аутистического спектра, а также пенсионеров и людей без особенностей здоровья. Главная задача — не просто соединить эти категории людей, а убрать границы, касающиеся творческого процесса между ними, показать общественности, что эти категории могут участвовать на одной сцене и создать музыкальный спектакль о жизненных ценностях", — рассказала руководитель проекта Екатерина Бертрам.

Участники активно готовятся к показу спектакля, репетируют и участвуют в мастер-классах по хореографии, игре на барабанах, вокалу, цирковому искусству, жестовому пению и театральному мастерству.

"Этот проект – новое направление в жизни для каждого его участника, он дает много возможностей для раскрытия своих творческих способностей без ограничений. А ребята у нас разные, и у каждого особенный характер, так же как и здоровье. Посещая занятия и мастер классы, я наблюдала, как участники проекта раскрывались, становились более раскрепощенными, на занятиях куда-то уходила их стеснительность и застенчивость, все становились единым целым. Большая удача, что мы попали на этот проект, ведь здесь трудятся люди с большими сердцами", — считает участница проекта "Предназначение" Разия Сабирова.