Ольга Кузнечевских рассказала, как появляются успешные социальные проекты

| Фото: департамента соцразвития Тюменской области | Фото: департамента соцразвития Тюменской области

В Тюменской области много активных граждан в любом возрасте и в любых сферах. Это отметила заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских, ознакомившись с экспозицией региональной выставки-форума организаций отрасли "Социальная политика", которая проходит в ДК "Нефтяник" в Тюмени 1 августа.

Форум проводят в рамках 75-летия Тюменской области, он посвящен 75-летию отрасли "Социальная политика".

"75 лет – это немного для области, но в жизни человека 75 – это уже достаточно серьезный стаж, - отметила она. - Мы сегодня показали только один блок социальной работы – это блок работы со старшим поколением. Эта работа проходит в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение". Демография складывается не только из рождаемости, но и долголетия тоже. Чем активнее мы живем и любим эту жизнь – тем дольше мы живем, тем больше растет и сохраняется наше население".

Ольга Кузнечевских заявила, что более всего ее впечатляют и удивляют проекты, рожденные инициативой людей. "Когда к нам приходят и говорят, что мы хотели бы этим заняться, нужно лишь научится, можно быть уверенным в стопроцентном успехе этого проекта", - подчеркнула заместитель губернатора Тюменской области. Именно так рождались представленные сегодня проекты "Бабушки ди-джеи", "Бабушки – воркаут", "Гиды 55 плюс", "Выходи во двор – пообщаемся".

Во второй региональной выставке-форуме организаций отрасли "Социальная политика" принимают участие 550 человек. В настоящее время, по данным областного департамента социального развития в отрасли трудятся 7 тыс. человек. В системе работает 12 территориальных управлений социальной защиты населения, 53 государственных и муниципальных организации и учреждения, 6 автономных учреждений, предоставляющих услуги по отдыху и оздоровлению детей, 35 негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги, около ста социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют социальные проекты, направленные на повышение качества жизни граждан.

Организатором форума выступили департамент социального развития Тюменской области, региональный социально-реабилитационный центр "Семья", Областной геронтологический центр.

Борис Олейник