Уроки самообороны преподали тюменцам военно-патриотические организации

| Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Уроки самообороны провели представители военно-патриотических организаций для тюменцев в день города 27 июля, сообщает комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Участник Альянса СО НКО - представители военно-патриотического клуба “Квазар” показали не только творческие номера, но и совместно с центром самообороны “Крав-мага” подготовили интересные интерактивные площадки.

Участники вокального ансамбля "Квазар" под руководством Антона Клецко исполняли песни военно-патриотической направленности, классические и современные композиции. Их выступление тепло приняла и оценила публика на концертной площадке "Тюмень мастеровая", а также у Дома культуры "Современник", где проходил концерт победителей конкурса "Песни нашего двора". Отметим, вокальный ансамбль "Квазар" занял третье место на проходившем в начале июля конкурсе патриотической песни.

Параллельно с концертной программой ВПК "Квазар" совместно с центром самообороны “Крав-мага” представил интерактивную площадку, которая находилась в районе Технопарка. На ней инструктор центра “Крав-мага” Алексей Макаров продемонстрировал специальный тренировочный инвентарь и рассказал жителям и гостям города о малоизвестной системе самообороны.

Еще одну интерактивную площадку под названием "Проверь себя" открыли на территории одного из пляжей областной столицы. ВПК "Квазар" и центр самообороны “Крав-мага” разработал специальный полигон, где отдыхающие могли проявить силу, смелость, точность и выносливость.