В Тюменской области создадут "Социальный кодекс"

| Фото: департамента соцразвития Тюменской области | Фото: департамента соцразвития Тюменской области

В Тюменской области началась работа над созданием "Социального кодекса". Об этом сообщила журналистам заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских, которая приняла участие в работе региональной выставки-форуме организаций отрасли "Социальная политика".

"Создана рабочая группа, в которую входят представители всех политических партий, представленных в областной думе, руководители общественных советов, - пояснила она. - На этом этапе мы обсуждаем структуру кодекса: какие главы в нем должны быть, какие направления должны обязательно войти в кодекс. Это первое. Обсуждаем понятийный аппарат – что и как надо назвать для того, чтобы потом это прописать в статьях кодекса. Например, что такое малоимущая семья, что такое многодетная малоимущая семья, что такое одиноко проживающий гражданин. Что такое имущественный коэффициент? Этот понятийный аппарат мы сейчас обсуждаем, чтобы не забыть включить что-то важное. Губернатор в послании сказал, что каждая буква этого кодекса должна быть обсуждена с населением".

Создание "Социального кодекса" Тюменской области, как отмечал в послании Тюменской областной думе губернатор Александр Моор, позволит обеспечить равный доступ к мерам социальной поддержки и справедливый критерий оценки нуждающихся в ней.

"Если житель Тюменской области действительно попал в трудную жизненную ситуацию, мы должны приложить все усилия, чтобы оказать реальную помощь. Поэтому я поддерживаю инициативу подготовки "Социального кодекса" Тюменской области, который сведет воедино весь накопленный нами опыт работы в этой сфере и обеспечит качественно новый уровень ее эффективности", - добавил он. - "Социальный кодекс" не может быть создан в чисто ведомственном порядке. И весь его дух, и каждая его буква должны быть сверены с гражданским обществом, должны пройти общественную экспертизу в ходе публичных дискуссий и обсуждений".

В августе рабочая группа по разработке "Социального кодекса", по словам Ольги Кузнечевских, начнет обсуждение серьезного блока мер социальной поддержки для статусных льготников. "Это те люди, которые уже имеют статус льготника, - пояснила Кузнечевских, - это инвалиды, ветераны труда, специалисты сельской местности, заслуженные работники и тд. Они уже имеют право на те или иные меры социальной поддержки независимо от своего имущественного состояния. Очень большим финансово емким будет блок поддержки семьи и детства. Работа в самом разгаре".

Борис Олейник