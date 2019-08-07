Раундовую настольную игру разрабатывают участники форума "Синергия Сибири"

| Фото: комиссия по поддержке СО НКО | Фото: комиссия по поддержке СО НКО

Фокус-группа, посвященная разработке раундовой настольной игры, прошла в тюменском общественном центре "Дом НКО" 6 августа в рамках подготовки к V Форуму Общественной палаты Тюменской области - "Синергия Сибири - 2019: социальное партнерство", сообщает комиссия по поддержке СО НКО.

Организаторы предполагают, что игра, носящая рабочее название "Синергия Сибири" должна стать ключевой площадкой предстоящего Форума.

Напомним, что проведение Форума, главной целью которого является создание благоприятных условий для развития взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества бизнеса, органов власти и общественных структур, запланировано на 6 ноября. Мероприятие пройдет на территории Западно-Сибирского инновационного центра при поддержке Фонда президентских грантов.

В ходе работы фокус-группы представители бизнеса, общественного сектора и органов власти совместно рассмотрели и обсудили ряд вопросов и проблемных ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия и решения острых социальных проблем. Модератором встречи выступил профессиональный игротехник и психолог Андрей Усачев, который является автором более 10 деловых и психологических игр, в том числе соавтором разработанной при участии тюменских общественных деятелей обучающей настольной игры "Мой выбор".

Некоммерческие организации региона на встрече представили председатель ОМРОИ "Оптимист" Рашид Хамзин, председатель АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин, лидер Женского Альянса "Обретая крылья" Ольга Зубарева и председатель Альянса СО НКО Тюменской области Михаил Мельцер. Среди представителей бизнеса в фокус-группе принимали участие Александр Херсонец из ПАО "АК Барс" Банк, Георгий Филицын из ООО "Лео", Иван Ганихин из торгового дома "Гальярди", а также индивидуальный предприниматель Татьяна Шацких. Органы власти представляла заместитель директора департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Ирина Коростелева.

Собравшиеся проанализировали проблемы, возникающие в сферах реализации приоритетных национальных проектов и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, ведь именно эти направления лягут в основу раундовой игры проектных команд на Форуме "Синергия Сибири". По результатам почти двухчасовой беседы участникам удалось выявить основные проблемные зоны и точки соприкосновения в межсекторном взаимодействии, которые будут положены в фундамент механики будущей игры.

На основе сведений, собранных игрофикатором в результате работы фокус-группы будет создана бета-версия раундовой игры, тестирование которой пройдет в середине сентября.

Подводя итоги мероприятия Михаил Мельцер благодарит всех, кто присоединился к обсуждению и разработке игры и подчеркнул: "Очень много ярких мыслей и перспективных идей. Радует, что прямо в ходе обсуждения завязались полезные контакты по реализации ряда проектов в межсекторном формате!"

Работа по подготовке к Форуму "Синергия Сибири" идет полным ходом. Презентация Форума пройдет в Ишиме. В конце августа - в Ялуторовске и Заводоуковске. Активно идет привлечение к участию заинтересованных представителей НКО и коммерческих организаций, а также спонсоров готовых оказать поддержку в формировании призового фонда Форума.