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Форум "Синергия Сибири-2019" презентовали ишимцам

Общество, 12:42 09 августа 2019

комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

О задачах V форума Общественной палаты Тюменской области "Синергия Сибири-2019: социальное партнерство" рассказали ишимцам гражданские активисты региона.

Презентация проекта прошла на специальном заседании в администрации Ишима в присутствии общественников, предпринимателей и представителей госструктур. Руководитель оргкомитета форума, лидер Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области Михаил Мельцер отметил, что в основе концепции мероприятия лежит механизм межсекторного взаимодействия, успешная работа которого должна стать драйвером развития всего общества и средством достижения целей приоритетных национальных проектов.

Альянс НКО намерен провести в Ишиме ряд обучающих лекций и семинаров по эффективному развитию общественного сектора для городских некоммерческих объединений и инициативных граждан.

Напомним, форум "Синергия Сибири−2019: социальное партнерство" пройдет при поддержке фонда президентских грантов в тюменском технопарке 6 ноября.

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# Ишим , Общественная палата , социально ориентированные некоммерческие организации

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12:42 09.08.2019Форум "Синергия Сибири-2019" презентовали ишимцам