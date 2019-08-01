Ямальские общественники обеспокоены сохранением языков коренных малочисленных народов Севера

| Фото: ИА «Север-Пресс» | Фото: ИА «Север-Пресс»

Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера обсудили в Салехарде на дискуссии, организованной Общественной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа.

Модератором выступил заведующий кафедрой уральских языков, фольклора и литературы Педагогического университета им. Герцена Сергей Мызников. Он рассказал о функционировании родных языков КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, где обозначил федеральные тенденции. Один из наиболее важных выводов выступления - язык исчезает при отсутствии необходимой языковой среды. Никакое преподавание не поможет, если на родном языке не говорят хотя бы в семье.

Помимо нарушения языковой преемственности, среди причин исчезновения Сергей Мызников назвал отсутствие национальных СМИ и проблему книгоиздания: много писателей, но почти нет читателей.

Доктор наук привел пример наиболее эффективного сохранения языка. Когда в Финляндии поставили задачу сохранить саамский язык, там создали так называемые "языковые гнезда". Едва дети начинали говорить, их передавали на воспитание саамским женщинам, не знающим никакого другого языка, кроме родного, сообщают ИА "Север-Пресс".

Директор регионального института развития образования Виктор Паршуков отметил, что в автономном округе родные языки преподаются на уровне детского сада, начальной и основной школы, есть планы преподавать их в 10-11 классах, но для этого нужно подготовить базу. И если для изучения ненецкого и хантыйского языка существуют и учебники, и пособия, то для селькупского и коми – только пособия, то есть эти издания не внесены в федеральную базу. Также возникают вопросы, что делать с диалектами, имеющими тенденцию к объединению и расширению. В законе о родном языке предписано его изучение на добровольной основе, а к обязательности преподавания и ученики, и родители относятся по-разному.

Сергей Мызников уверен: язык нужно развивать на уровне диалектов. Ямальский филолог Мария Приходько развила тему диалекта лесных ненцев, а председатель Союза общин Михаил Окотэтто подхватил тему "языковых гнезд". По его мнению, организовать такие "гнезда" на Ямале несложно. Что касается принципа добровольности, председатель Союза общин рассказал о семье русских оленеводов Слепушкиных, которые принципиально говорят по-ненецки, даже если к ним обращаться по-русски.