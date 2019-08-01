Муниципалитеты Тюменской области продолжают марафон #75ДобрыхДел

| Фото: Областного геронтологического центра ВКонтакте | Фото: Областного геронтологического центра ВКонтакте

25 добрых дел уже совершили серебряные волонтеры региона.

По инициативе Областного геронтологического центра 27 июля стартовал интернет-челлендж #75ДобрыхДел, посвященный 75-летию Тюменской области. Под эгидой челленджа добровольцы волонтерских объединений 55+ в муниципальных образованиях юга Тюменской области совершают добрые и полезные дела на благо людей и места, в котором они живут.

Серебряные волонтеры Омутинского, Нижнетавдинского, Тобольского районов и Тюмени высадили деревья и цветы, благоустроили парк и захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, провели автобусные и виртуальные благотворительные экскурсии, массовые лекции по вопросам финансовой безопасности, оказали социально-бытовую помощь маломобильным гражданам, и это далеко не полный список добрых дел.

Для участия в челлендже всем желающим волонтерским объединениям 55+ необходимо также совершить доброе дело, будь то экологический субботник, флешмоб, благотворительный концерт, социальная акция, мастер-класс или любое другое мероприятие, центральная идея которого - поздравление жителей области с юбилеем, запечатлеть процесс на фото или видеокамеру и выложить материал в социальные сети с хештегом #75ДобрыхДел.

Акция продлится до 25 августа. К ее завершению совместными усилиями серебряные волонтеры региона должны насчитать не менее 75 добрых дел, сообщают в департаменте соцразвития Тюменской области. Команду самых активных добровольцев с опытом ждут ценные призы от организаторов.

Подробная информация по тел.: (3452) 51-50-51 или на официальном сайте Областного геронтологического центра.