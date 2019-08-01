Общественники Ямала контролируют качество асфальтоукладки в округе

| Фото: оп.янао.рф | Фото: оп.янао.рф

Качество укладки выравнивающего асфальтобетонного покрытия на участке автодороги на подъезде к Ноябрьску проверили ямальские общественники.

Рейды по проверке под эгидой национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" продолжаются в Ямало-Ненецком автономном округе с начала ремонтного сезона, сообщают в региональной общественной палате.

"Такие проверки мы проводим регулярно. По результатам составляем акт с рекомендациями и замечаниями, который отправляем в общественную палату Ямала", — прокомментировала общественный наблюдатель Ирина Родионова.

Проверка качества идет на всех этапах работ: инструментальный контроль предполагает измерение ширины покрытия, а лабораторные исследования помогают проверить показатели коэффициентов уплотнения и водонасыщения дорожного материала на соответствие ГОСТам.

Инженер ноябрьского филиала Дорожной дирекции ЯНАО Сергей Шлейгер подчеркнул, что технология укладки асфальтобетонных смесей подразумевает строгое соблюдение нормативных требований: температурного режима и толщины асфальтобетонного покрытия. За этим пристально следят специалисты, заверил он.