  • 19 августа 201919.08.2019понедельник
  • USD65,9961
    EUR73,2227
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер северный

Общественники Ямала контролируют качество асфальтоукладки в округе

Общество, 14:21 19 августа 2019

оп.янао.рф | Фото: оп.янао.рф

Качество укладки выравнивающего асфальтобетонного покрытия на участке автодороги на подъезде к Ноябрьску проверили ямальские общественники.

Рейды по проверке под эгидой национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" продолжаются в Ямало-Ненецком автономном округе с начала ремонтного сезона, сообщают в региональной общественной палате.

"Такие проверки мы проводим регулярно. По результатам составляем акт с рекомендациями и замечаниями, который отправляем в общественную палату Ямала", — прокомментировала общественный наблюдатель Ирина Родионова.

Проверка качества идет на всех этапах работ: инструментальный контроль предполагает измерение ширины покрытия, а лабораторные исследования помогают проверить показатели коэффициентов уплотнения и водонасыщения дорожного материала на соответствие ГОСТам.

Инженер ноябрьского филиала Дорожной дирекции ЯНАО Сергей Шлейгер подчеркнул, что технология укладки асфальтобетонных смесей подразумевает строгое соблюдение нормативных требований: температурного режима и толщины асфальтобетонного покрытия. За этим пристально следят специалисты, заверил он.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# национальный проект Безопасные и качественные дороги , Ноябрьск , общественный контроль , строительство дорог , Ямал

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:43 19.08.2019В тюменском вузе разработали программу по ранжированию набора авиамаршрутов
14:32 19.08.2019Тюменский лагерь "Русичи" проверили на готовность к ЧС
14:21 19.08.2019Общественники Ямала контролируют качество асфальтоукладки в округе
14:10 19.08.2019Яблочный спас в Ялуторовске начали праздновать с появлением декабристов