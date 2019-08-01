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Фестиваль настольных игр в Тюмени пройдет на четырех площадках в День знаний

Общество, 17:16 20 августа 2019

Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" | Фото: Центра семейных и молодежных инициатив "База героев"

Подвижные, семейные и настольные игры ждут гостей фестиваля "ИГРОFEST72", который пройдет 1 сентября в Тюмени.

Мероприятие пройдет одновременно на площади 400-летия Тюмени, в Комсомольском сквере, сквере Депутатов и на площади в микрорайоне "Европейский" с 12 до 16 часов.

В программе: массовые, дворовые, обучающие и настольные игры, творческие мастер-классы и розыгрыши призов. Организаторы планируют сделать это событие ежегодным.

Помимо сентябрьского фестиваля, масштабный "ИГРОFEST72" развернется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 5 и 6 октября с 12 до 18 часов. Для участников организуют 250 игровых столов и лекторий "Игра - дело серьезное". Родителей ждут пять тренингов о том, как играть с детьми, малышей - массовые игры с аниматорами.

Помимо головоломок, DnD и разнообразных игр будут организованы столы под сбор деревянных пазлов DaVICI.

Аудитория двух фестивалей, которые состоятся при поддержке Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций и Общественной палаты Тюменской области, по оценкам организаторов, должна составить более 5 тыс. человек.

Больше информации о фестивале - здесь.

Дарья Казакова

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# Музейный комплекс им , настольные игры , площадь 400-летия Тюмени , сквер Депутатов , сквер Комсомольский , Словцова

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