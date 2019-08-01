Тюменских и ялуторовских врачей скорой помощи научат самообороне по израильской системе

| Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Семинары по системе самообороны Krav Maga для медицинских работников карет "Скорой помощи" начнутся в Тюменской области с сентября. В проекте "Защити себя сам", инициированном организацией ветеранов десантных войск "Союз десантников" и военно-патриотическим клубом "Квазар", примут участие сотрудники станций из Тюмени и Ялуторовска.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина. По ее словам, с предложением проведения подобных тренингов в ведомство обратился руководитель клуба "Квазар" Антон Клецко, и в скорой идею поддержали.

Проект "Защити себя сам" стал победителем первого конкурса фонда президентских грантов в 2019 году. Авторы идеи намерены таким образом помочь врачам и фельдшерам, которые, выезжая на очередной вызов, чтобы спасти кому-то жизнь, зачастую рискуют собственным здоровьем.

Курс семинара рассчитан на четыре недели. Специально разработанная по ускоренной программе система самообороны Krav Maga из Израиля будет включать в себя восемь семинаров, разделенных на три блока. Это психологическая и физическая подготовка, а также специальная и тактическая подготовка, где фельдшеры смогут научиться правильно применять навыки против агрессивно настроенных граждан, как безоружных, так и тех, у кого в руках могут находится колюще-режущие предметы, а также предметы ударного типа вроде палки.

Третий блок представляет собой сдачу норматива предыдущих блоков. После этого прошедшие семинар получат свидетельство об окончании курсов по самообороне Krav Maga от партнера проекта, тюменского филиала Центра самообороны. Всего по проекту обучение пройдут 160 медицинских работников.

"Как правило, злоумышленники, посягнувшие на беззащитных медицинских работников, всегда уверены, что им ничего не грозит. Все потому, что чаще всего на каретах скорой медицинской помощи находятся слабые и беззащитные женщины, максимум с мужчиной-водителем. Семинары нацелены на повышение возможностей фельдшеров к самозащите в экстремальных ситуациях", - комментируют авторы проекта "Защити себя сам".

Дарья Казакова