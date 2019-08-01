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Занятия по профориентации провели для детей тюменские общественники

Общество, 11:03 21 августа 2019

Тюменской региональной общественной организации "Тепло души детям-сиротам" | Фото: Тюменской региональной общественной организации "Тепло души детям-сиротам"

Профориентационное занятие под открытым небом провели активисты тюменской региональной общественной организации "Тепло души детям-сиротам".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент организации Юлия Тараканова, мероприятие во дворе в районе улиц Пермякова и 50 лет Октября собрало около десяти детей младшего возраста из малообеспеченных семей.

Ребята играли в "Угадай-ку" - игру на базе специальных профориентационных материалов образовательного и научно-исследовательского проекта "Навигатум". После этого они перешли на игру "Покажи-ка".

"Угадывать всем было интересно, при этом дети быстро входили в роль полицейского, педагога, водителя и многих других, загадывая так, что приходилось задуматься. Очень необычно было проводить игру во дворе, но всем понравилось. Мы решили периодически практиковать такой формат", - сообщили в общественной организации.

Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов.

Дарья Казакова

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# президентский грант , профориентация , социально ориентированные некоммерческие организации

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