В Тюмени издадут настольные игры по истории Великой Отечественной войны

| Фото: Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" | Фото: Центра семейных и молодежных инициатив "База героев"

Семь настольных игр по тематике Великой Отечественной войны создадут тюменские общественники. С помощью них активисты планируют расширить знания школьников об этом периоде истории и интегрировать механику игротехники в образовательные учреждения. Идею поддержал фонд президентских грантов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Тюменского молодежного социально-творческого объединения "Искра" и автор проекта исторического игро-марафона "Играть, чтобы знать" Григорий Кудашов, в комплект игр на базе "Мемо" войдут "Дети – герои Великой Отечественной войны", "Главные сражения Великой Отечественной войны", "Города-герои и города воинской славы", "Оружие Победы", "Великие Подвиги", "Герои Великой Отечественной войны", "Полководцы Победы".

Две из них, о детях-героях и главных сражениях, уже подготовлены к изданию. Заниматься этим будет Тюменский дом печати. По словам Григория Кудашова, опыт выпуска настольных игр у этой типографии есть, поэтому в хорошем результате он не сомневается. Тираж - 700 экземпляров, по 100 штук каждой игры, однако если запрос на них будет большим, возможны дополнительные тиражи для коммерческой реализации.

Комментируя выбор способа трансляции знаний о периоде Второй мировой войны, общественник сообщил, что на практике школьники легко запоминают информацию, заложенную в играх "Мемо", и увлекаются более серьезным изучением этих тем. Систематическое использование игр, помимо всего прочего, положительно скажется на развитии внимания, памяти, логики, а также на умении конструктивно взаимодействовать в коллективе.

Григорий Кудашов решил для начала опробовать проект на территории Тюменского района, и в случае успеха масштабировать на весь регион и далее за его пределы. С сентября для учителей и педагогов дополнительного образования в муниципалитете пройдет ряд семинаров по использованию настольных игр в работе с детьми. После этого в течение 2019 года занятия с играми включат в урочную и во внеурочную деятельность ребят. Раз в пару месяцев планируется проводить большие интеллектуальные турниры с использованием комплекта игр. Победители в качестве приза получат одну из семи игр в подарок.

Григорий Кудашов - дипломированный историк, и подготовкой материалов для игр занимается сам. Он отметил, что на базе "Мемо" уже разрабатывал игры по химии, английскому языку и по другим периодам истории, однако типографским способом еще ни одна не издавалась.

"Современная индустрия развлечений и информации выстроена так, что большинство детей в России прекрасно знают всю "историю" Человека-Паука и прочих голливудских героев, но при этом совсем не знают тех настоящих героев, благодаря которым они, по сути, и живут на этой земле. И хотя довольно много внимания уделяется тому, чтобы современные школьники знали и изучали историю Великой Отечественной войны, этих мер оказывается недостаточно. На мой взгляд, связано это и с тем, что формы изучения истории носят преимущественно традиционный, часто пассивный характер и не отличаются разнообразием, динамичностью – тем, что способно заинтересовать, увлечь детей", - считает общественник.

Он уверен: необходимо системно применять игровые подходы в патриотическом воспитании школьников. Грамотно выстроенная игровая деятельность позволит повысить эффективность узнавания и запоминания материала по истории Великой Отечественной войны.

Дарья Казакова