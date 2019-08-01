Тюменка Анна Тома получила титул "Мисс Оптимистка за рулем – 2019"

| Фото: Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

Тюменка Анна Тома стала победительницей конкурса водительского мастерства среди девушек с ограниченными возможностями здоровья "Мисс Оптимистка за рулем – 2019". Втрое место заняла Ольга Попова, третьей стала Анна Миркина, сообщают организаторы конкурса.

Соревнования проходили в Тюмени на автодроме Всероссийского общества автомобилистов. Все участницы конкурса показали отличные результаты. На полосе препятствия им предстояло выполнить элементы: "Горка", "Бокс", "Параллельная парковка" и "Змейка". За качеством и скоростью выполнения упражнений следили компетентные спортивные судьи.

На протяжении всего мероприятия на территории автодрома активно работали интерактивные площадки, развернутые тюменскими некоммерческими организациями. Бесплатные консультации по досудебному урегулированию споров организовали профессиональные юристы Западно-Сибирского центра медиации и права.

Консультации по методикам саморазвития и самопознания предлагали эксперты и психологи Цента духовного развития "Раджа-йога". Волонтеры военно-патриотического клуба "Квазар" организовали выставку массогабаритных моделей оружия и военной амуниции, и презентовали свой новый социальный проект - семинары для фельдшеров Скорой помощи. Инструкторы ВПК "Квазар" проводили для женщин мастер-класс по самообороне за рулем.