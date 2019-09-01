В тюменском технопарке пройдет молодежный кинофотофорум "Зоркий 2019"

| Фото: https://vk.com/zorkiyforum | Фото: https://vk.com/zorkiyforum

Лекции и мастер-классы от представителей блогосферы, кино и фото-искусства ждут участников молодежного кинофотофорума "Зоркий 2019", который пройдет в тюменском технопарке 28 и 29 сентября.

Организаторы мероприятия - медиацентр “Зоркий” при поддержке Альянса СО НКО и "Точки кипения – Тюмень".

Как сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, медиацентр “Зоркий” – это единственная фотошкола Тюмени, имеющая за плечами 40-летний опыт успешной работы. Общий стаж преподавателей медиацентра - 60 лет.

Лекцию о том, как создать и вести свой канал на YouTube, проведет блогер, автор канала о гик-культуре MetBoyRu с более чем 116 тыс. подписчиками Андрей Бойко. Также в программе форума - выступление на тему “Как снять кино без денег и донести его до масс” режиссера и сценариста Михаила Мазулевского, лекции “Микрофильм − визуализация мотивации” спортивного фотографа Владимира Огнева и “Междисциплинарные связи (мета- и мультипредметность) через погружение в фотографию” директора Тюменского дома фотографии Сергея Фирцева.

На форуме пройдет фотоконкурс/выставка "Сибирь глазами молодежи" и конкурс короткометражного кино. Количество мест ограничено, регистрация по ссылке.

Подробности и полная программа - в группе мероприятия.