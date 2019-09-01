В Тюмени разрабатывают настольную игру "Мой выбор - нет наркотикам"

| Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Настольную игру "Мой выбор - нет наркотикам" разрабатывают тюменские общественники.

АНО "Живой город", которая входит в Альянс социально-ориентированных НКО Тюменской области, надеется с помощью новой игры содействовать интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества, а также способствовать профилактике асоциальных явлений, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи Тюмени.

Как сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, в общественном центре "Дом НКО" прошла фокус-группа, посвященная разработке контента игры. Ее участниками стали представители ведущих учреждений, занимающихся профилактикой употребления и распространения психоактивных веществ, а также добровольцы крупных молодежных волонтерских объединений и негосударственных реабилитационных центров.

В обсуждении также приняли участие специалисты департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, областной центр профилактики и реабилитации, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, областного наркологического диспансера, центров "Дзержинец" и "Семья", Тюменского медицинского колледжа, центра социальной адаптации "Единство", АНО "Твой дом" и центра содействия благотворительности и добровольчеству "Легион".

Результатом двухчасового обсуждения стали более 20 кейсов, которые лягут в основу игровых ситуаций социальной игры "Мой выбор - нет наркотикам".

"Приятно, что специалисты в сфере профилактики употребления психоактивных веществ с вниманием и готовностью помочь отнеслись к нашей инициативе. Главное, что теперь есть основа для контента, а без профильных экспертов со стороны государственных учреждений мы бы вряд ли справились", - признался председатель Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Михаил Мельцер.

Планируется, что чемпионат по настольной игре "Мой выбор - нет наркотикам" состоится в четырех административно-территориальных округах Тюмени с октября по декабрь 2019 года. Партнерами проекта выступают департамент социального развития Тюменской области и региональная региональная общественная палата.