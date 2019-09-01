Специалисты центра "Аванпост" планируют привлекать трудовые коллективы к спорту

| Фото: МТЦ "Моя территория" | Фото: МТЦ "Моя территория"

Проект по развитию корпоративных занятий спортом представил на встрече с заместителем губернатора Тюменской области Ольгой Кузнечевских старший методист регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Роман Луняшин 17 сентября.

"Мы хотим организовать ряд мероприятий, соревнований для людей без какой-либо спортивной подготовки. Проводить турниры между коллективами, какие-то семейные эстафеты на предприятиях, мастер-классы по любым видам спорта, будь то йога или армрестлинг, прямо на рабочих местах в рабочее время", - пояснил автор.

Ольга Кузнечевских отметила важность проекта, напомнив, что из 1 млн 518 тыс. человек населения региона около 800 тыс. составляют люди трудоспособного возраста. При этом, по статистике, самый высокий показатель по числу постоянно занимающихся спортом - среди детей и молодежи до 18-23 лет.

"Из людей, занятых в экономике, лишь небольшой процент активно занят в спорте. Такие мероприятия и проекты важны не для побед и спортивных достижений, а прежде всего для создания общей культуры здорового образа жизни. Систематические занятия спортом необходимы в качестве профилактики для сохранения здоровья, продления активного трудоспособного периода жизни людей", - подчеркнула замгубернатора.

Напомним, именно Ольга Кузнечевских курирует реализацию национального проекта "Демография" в регионе - победители конкурса управленческого резерва "Команда Урала" презентуют ей свои инициативы.

На встрече проекты своему наставнику презентовали пять победителей конкурса. Студентка ТюмГУ Виктория Утегенова разработала "Культурно-исторический квест" по историческим местам Тюмени для старшего поколения, Артем Костюков предложил конкурс социальной рекламы для молодых мам. Педагог-организатор тобольского Дома детского творчества Яна Воронович подготовила проект "Спортивная аллея" по установке на улицах Тобольска тренажеров для взрослых и детей. Директор Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко планирует расширить географию проведения военно-спортивного турнира для отцов и детей.

Во время обсуждения проектов заместитель губернатора Тюменской области посоветовала их авторам учитывать потребности выбранной аудитории, тщательно продумывать способы мотивации.

Ирина Кургузова