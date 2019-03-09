Военно-спортивный турнир для отцов и детей "База Героев" пройдет в Тюмени

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450 тюменцев примут участие в семейном военно-спортивном турнире для отцов и детей "База Героев", который пройдет 10 марта на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

В роли наставников выступят военнослужащие и курсанты училища. Участники разделятся на взводы и пройдут станции, где будут стрелять из лука, разбирать и собирать автоматы, преодолевать трассы на радиоуправляемых танках. Будут организованы и командообразующие этапы — лабиринт, перетягивание каната, гонки на ледянках. Также тюменцы смогут научиться разводить огонь с помощью подручных инструментов и узнать о Вооруженных силах РФ и военной службе, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

"Я считаю, что проведение турнира в ТВВИКУ даст родителям и детям более обширное представление о возможности поступления в высшие военные учебные заведения. Ведь не все знают, чему здесь именно обучают, какие навыки можно приобрести и как они могут быть полезны. А для отцов это возможность провести время с детьми и познакомиться с малозатратными и эффективными формами досуга", - отметил руководитель турнира Николай Петренко.

Турнир "База Героев" проводится при поддержке Фонда президентских грантов. В феврале 2018 года проект стал победителем Всероссийского конкурса "Папа Года" в категории "Лучшая организация, реализовавшая проект в сфере отцовства", а в декабре занял второе место на Всероссийском конкурсе "Доброволец России".