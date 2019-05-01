Тобольский педагог вошла в состав "Команды Урала"

| Фото Яны Воронович | Фото Яны Воронович

Развивать физкультуру и спорт в Тобольске намерена одна из победительниц конкурса "Команда Урала", председатель Совета работающей молодежи города, педагог-организатор тобольского Дома детского творчества Яна Воронович.

К конкурсу она подготовила проект "Спортивная аллея", предложив установить в городе уличные тренажеры для взрослых и детей.

"Как спортсменка, могу сказать, что у нас не хватает возможностей для бесплатных тренировок и отдыха. Нужны места, где люди смогут заняться собой, своим здоровьем. Надеюсь, что проект удастся реализовать, - рассказала Яна Воронович. - Я работала в спорткомитете и в будущем хотела бы управлять развитием массового спорта и физкультуры в Тобольске. Думаю, что в этом помогут знания, полученные во время онлайн-обучения на конкурсе "Команда Урала". Я узнала много нового о том, как писать и преподносить проекты, о стратегическом управлении и управлении персоналом".​

В общей сложности в состав "Команды Урала" вошли 22 представителя Тюменской области. Команда сформирована из 111 молодых жителей УФО в возрасте от 17 до 30 лет. Их отобрали по итогам онлайн-тестирования и диагностики профессиональных способностей.

Конкурс "Команда Урала" направлен на формирование и развитие управленческих компетенций молодежи Урала. Участники прошли дистанционную образовательную программу от филиала РАНХиГС - Уральского института управления. Для них организуют стажировки на ведущих предприятиях УФО и в органах власти. Наставниками станут руководители организаций и топ-менеджмент крупных предприятий, а также руководители органов муниципальной и региональной власти.

В июне состоится награждение победителей конкурса, а также распределение стажировок и определение наставников. Лучшие проекты выпускников получат экспертную, методическую и ресурсную помощь в реализации. Выпускники проекта имеют право на льготное поступление в Уральский институт управления.

Татьяна Ковалева