В лонг-лист конкурса "Мой проект — моей стране!" вошли тридцать девять тюменских инициатив

| Фото: https://проектстране.рф | Фото: https://проектстране.рф

39 инициатив тюменских общественников вошли в лонг-лист всероссийского конкурса "Мой проект - моей стране!", организованного Общественной палатой РФ.

Среди них, к примеру, межрегиональный профориентационный проект Максима Шереметьева "Стальная гвардия", акция "Безопасность 0+" Александра Чехонина, фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест. Тюмень" и военно-спортивный семейный проект Николая Петренко "База героев".

В списке также - Школа проектного мышления (Ксения Беседина), проект по нравственно-патриотическому воспитанию "Дети - детям" (Нелля Атаманчук), проект по повышению рождаемости в регионе "Жизнь" (Светлана Конева) и инклюзивные спортивные бальные танцы на колясках (Виктор Погорелов).

Тюменка Екатерина Бодялко выдвинула инициативу по запрету массовых запусков в небо гелиевых воздушных шаров, Ольга Фишер - по организации кинотеатра под открытым небом в Заводоуковске, а Эльвар Джаббаров - по созданию единого многофункционального фитнес-пространства Fitness BAZA AMG.

Полный список можно посмотреть на сайте конкурса. Всего в лонг-лист вошли 1 тыс. 699 проектов со всей России. Шорт-лист будет известен уже 25 сентября, а 31 октября пройдет церемония награждения победителей.

"Мой проект — моей стране!" — это конкурс для тех, кто ведет активную социальную деятельность: руководит некоммерческой организацией или реализует социальный проект. На конкурсе предусмотрено 14 номинаций — от социальной помощи до экологии, от поддержки спорта и ЗОЖ до общественного контроля. Победитель в каждой из номинаций получит диплом лауреата и денежный приз в 200 тыс. рублей.

Дарья Казакова