Тюменская "Стальная гвардия" пришла в Челябинскую область

| Фото: организаторов танкового турнира "Стальная Гвардия" | Фото: организаторов танкового турнира "Стальная Гвардия"

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Танковые турниры "Стальная гвардия", организованные тюменскими общественниками, осенью 2019 года будут проходить и в Челябинской области. Дебют проекта в регионе состоялся на военно-историческом фестивале "Челябинские герои" 21 сентября.

Директор Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что в Челябинск команду "Стальной гвардии" пригласил сотрудник Челябинского отделения Российского военно-исторического общества Андрей Шумилов.

"Турнир на радиоуправляемых танках уже стал межрегиональным проектом. Мы проводили и еще будем проводить мероприятия в Курганской области, расширим охват муниципалитетов в Тюменской области, ведем переговоры со Свердловской областью. В Челябинске мы обучили инструкторов, которые будут организовывать заезды "Стальной гвардии", и передали им все необходимое: танки, специальное поле и комплект батареек. Всего осенью планируем провести около 80 турниров в четырех регионах Уральского федерального округа", - пояснил Максим Шереметьев.

Отличием челябинских турниров станут модели танков. Ранее "Стальная гвардия" была представлена радиоуправляемыми танками Т-90, а в "Танкоград" тюменцы привезли Т-34. Их приобрели на средства гранта от Росмолодежи.

Максим Шереметьев и Андрей Шумилов | Фото: организаторов танкового турнира "Стальная Гвардия" Максим Шереметьев и Андрей Шумилов | Фото: организаторов танкового турнира "Стальная Гвардия"

"Челябинск богат историей танкостроения, и именно танки Т-34 приняли участие в формировании Уральского добровольческого танкового корпуса в 1943 году. Поэтому мы посчитали, что именно этот танк должен использоваться для знакомства челябинских школьников и подростков с профессией пилота дистанционного управления", - считает тюменец.

Он подчеркнул, что турниры "Стальной гвардии" расширят не только географию, но и формат. К примеру, будет увеличено поле, с 3*6 метров до 6*10 метров, усложнены препятствия. Следующий этап - использование камер потокового видео и очков, чтобы ребенок мог управлять танком, находясь на расстоянии от поля.

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа Максим Шереметьев намерен подключить к проекту в 2020 году. Общественники готовят заявку в Фонд президентских грантов, где включат в программу не только все регионы УФО, но и историко-патриотический контекст. 2020 год станет юбилейным, годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Авторы "Стальной гвардии" хотят, помимо профориентации, рассказать жителям федерального округа о подвиге уральцев, вступивших в добровольческий танковый корпус.

Максим Шереметьев отметил, что востребованность их площадки на военно-историческом фестивале "Челябинские герои" была серьезной: родители с детьми занимали очередь для того, чтобы поуправлять танком, и интересовались следующими проектами гражданских активистов. Теперь, с полной материально-технической базой, представители Челябинского отделения Российского военно-исторического общества смогут тиражировать "Стальную гвардию" не только на областную столицу, но и на муниципалитеты региона.

Все подробности о проекте "Стальная гвардия" - в группе во ВКонтакте.

Оценивая сам фестиваль, лидер "Достойного выбора" признался, что хотел бы и в Тюменской области видеть что-то подобное.

"Мне понравилось, в первый день была большая историческая реконструкция событий Второй мировой войны, во второй день - реконструкция афганского конфликта. Хотелось бы, чтобы и в Тюмени проводилось что-то подобное по масштабам. У нас есть идеи, будем обсуждать и искать единомышленников", - рассказал Максим Шереметьев.

Директор Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко, который также побывал на военно-историческом фестивале, поддержал коллегу. Он пояснил, что с Челябинским отделением РВИО тюменцы знакомы не первый год, и коллеги из соседнего региона порадовали его отличной организацией площадки, которая даже в плохую погоду собрала большое число родителей и детей.

Максим Шереметьев и Николай Петренко | Фото: организаторов танкового турнира "Стальная Гвардия" Максим Шереметьев и Николай Петренко | Фото: организаторов танкового турнира "Стальная Гвардия"

Дарья Казакова