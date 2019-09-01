О сибирском золотном шитье рассказали ученым со всей России

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Научно-исследовательский проект "Живопись иглой - золотное шитье Сибири" презентовали участникам международной научной конференции "Тюменская область: историческая ретроспектива, реалии настоящего, контуры будущего" в Тюмени и Тобольске.

Как рассказали в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, научно-экспертное сообщество из России и других стран представило более 140 докладов по четырем направлениям: "Западно-Сибирский комплекс: создание и развитие", "История тюменского края", "Социокультурное развитие области" и "Становление системы здравоохранения в регионе".

Фонд развития "Содружество" познакомил присутствующих с научно-исследовательским проектом "Живопись иглой - золотное шитье Сибири", который реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области и Альянса СО НКО Тюменской области. В регионе живут народные мастерицы, владеющие техникой лицевой и золотной вышивки и хранящие нематериальное культурное наследие страны.

В современном обществе золотошвейное искусство стало в большей степени светским видом рукоделия, которое возрождается не только при монастырях и храмах, но и в учреждениях культуры, творческих мастерских и национальных центрах. Изначально этот вид вышивки был по-настоящему драгоценным - он выполнялся из расплющенного золота, серебра и драгоценных камней.

Современные мастерицы используют металлизированные и шелковые нити, трунцал, канитель, позументы, искусственный жемчуг и стразы. Организаторы рассказали, что в конце октября в Тюмени будет открыта выставочная экспозиция об истории развития золотошвейного промысла в Сибири и будут организованы мастер-классы "Золотая канитель".