В Тюмени протестируют раундовую игру "Синергия Сибири"

| Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Проектную сессию и тестирование игры для подготовки к проведению V форума Общественной палаты Тюменской области "Синергия Сибири-2019: социальное партнерство" проведут в Тюмени 26 сентября.

Как сообщает комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, раундовая игра "Синергия Сибири" станет центральным элементом одноименного форума. Она разработана коллективом профессиональных игротехников и психологов во главе с Андреем Усачевым, автором более десятка обучающих и психологических игр, в том числе первой настольной игры про социальный капитал "Мой выбор", при участии ведущих тюменских общественных деятелей и лидеров НКО.

Концепция игры предполагает моделирование взаимодействия участников, бизнесменов, представителей государственных и общественных структур, в ходе межсекторного диалога в процессе разработки социальных проектов по основным приоритетным направлениям национальной политики.

Организаторы приглашают принять участие в проектной сессии всех желающих представителей малого и среднего бизнеса, органов власти и общественных структур. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться, отправив заявку в свободной форме по электронной почте politreyd@bk.ru. Мероприятие пройдет в конференц-зале Общественной приемной Тюменской области на ул. Котовского, 54/3 26 сентября в 15 часов.

Напомним, форум "Синергия Сибири-2019" пройдет 6 ноября 2019 года в тюменском технопарке. Главной его целью станет создание благоприятных условий для развития взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества бизнес-структур, общественных объединений и региональных органов власти для совместной разработки и реализации проектных решений социальной направленности.