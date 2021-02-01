Дети и подростки Ишима пройдут обучение в школе молодого казака

| Фото: Казачья молодежь Сибири Тюменская область во ВКонтакте | Фото: Казачья молодежь Сибири Тюменская область во ВКонтакте

180 детей и подростков пройдут обучение в "Школе молодого казака" в Ишиме. Проект выиграл президентский грант в размере 498 тыс. 544 рублей. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель Тюменской региональной детско-юношеской общественной организации "Казачья молодежь Сибири" Виктор Клишев.

"Благодаря проекту качество военно-патриотического воспитания в Ишиме станет еще выше. Ребята узнают об исторических и традиционных ценностях сибирского казачества. Возможно, школа молодого казака поможет вернуть ишимским казакам былую славу и общественное признание", - сказал он.

Участники проекта пройдут допризывную подготовку, освоят навыки рукопашного боя, традиционных казачьих искусств, примут участие в организации летних дворовых казачьих площадок и выедут на полевые выходы.

По словам Виктора Клишева, реализовать проект помогут пять педагогов, еще три вольются в коллектив летом. Сейчас в школе появился необходимый инвентарь для занятий рукопашным боем. Есть тренер, на занятия с которым ребята идут с удовольствием. Скоро юным казакам дошьют форму.

Инна Кондрашкина