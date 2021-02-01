Семинар для участников программы TechChallenge пройдет в Тюмени

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Встреча с бизнесменами, студентами и изобретателями в рамках масштабной программы для технологических предпринимателей TechChallenge пройдет в Тюмени 9 марта.

Как сообщают в региональном Альянсе СО НКО, программа разработана Уральским электрохимическим комбинатом и отраслевым акселератором Росатома при участии некоммерческого партнерства "Бизнес-Ангелы Урала" для поиска новых идей и поддержки инновационных решений в востребованных областях. Приоритетными сферами работы проекта являются: аддитивные технологии, умный транспорт, автоматизированные системы, электроника, новые материалы, станки и оборудование для машиностроительных производств, новые источники энергии, умный город, городское пространство, доступная среда и медицина.

Принять участие в программе приглашают стартапы и разработчиков с идеей или готовым продуктом и компетентной командой; компании, создающие или производящие продукты в приоритетных направлениях; студентов вузов, изобретателей, руководителей проектов на стадии минимально жизнеспособного продукта, прототипа или действующего бизнеса.

Мероприятия программы, кроме Тюмени, пройдут также в Новоуральске, Екатеринбурге, и Челябинске. Они будут включать экспертные сессии, вебинары, "Лётную школу", хакатон, встречи со специалистами предприятий, инвесторами, представителями отраслевого акселератора Росатома, среди которых - генеральный директор отраслевого акселератора ГК "Росатом" Станислав Кречетов, руководитель направления акселератора Илья Толстоухов, заместитель генерального директора Уральского электрохимического комбината (УЭХК) Олег Елистратов и управляющий партнер БАУР, бизнес-ангел Валентина Славина.

Лучшие проекты включат в акселерационную программу Росатома, предполагающую менторскую поддержку, сопровождение, а также возможность получения инвестиций на доработку своего продукта и создание прототипа. Также им окажут поддержку в получении инвестиций, грантов и других финансовых инструментов роста, помогут в получении статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития, имеющей налоговые и иные льготы и преференции.

Ожидаемая продолжительность программы – 2,5 месяца. Прием заявок проходит на сайте и продлится до 26 марта.

Информационными партнерами проекта в Тюменской области выступают проект "Социальная технологическая инициатива" и участники Альянса СО НКО Тюменской области - региональная общественная организация "Клуб УМНИКов Тюменской области".