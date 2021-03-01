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Тюменцам помогут получить гранты на лекциях "ПроПроекты"

Общество, 17:23 01 марта 2021

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

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Образовательные лекции "ПроПроекты" пройдут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 4 и 11 марта. Победители Фонда президентских грантов расскажут, как избежать распространенных ошибок, и разберут проекты участников лекций, сообщают организаторы.

Тюменцы узнают, как выстроить календарный план проекта, как правильно определить его проблематику и составить смету. Руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина пояснила, что образовательные лекции "ПроПроекты" необходимы, чтобы помочь активным жителям региона и увеличить их шансы на поддержку грантами.

"На первом этапе, проведенном в 2021 году, в число победителей уже вошло 2 тысячи проектов, а общая сумма поддержки составила 4,2 миллиарда рублей. Из всех проектов, представленных для участия, 20 процентов получили поддержку. Это говорит о том, что в инициативах заинтересованы, им помогают. Но опыт показывает, что многие хорошие проекты отсеиваются из-за ошибок в оформлении заявок и подготовительной работе", — пояснила она.

Для участия в мероприятиях нужно пройти регистрацию. Подробности о времени проведения и регистрации на проект - в социальных сетях мультицентра.

Образовательный интенсив приурочен к заявочной кампании второго конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году. Она продлится до 15 марта.

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# мультицентр Моя территория , фонд президентских грантов

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