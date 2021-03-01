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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Самым старшим участником курса восстановления после COVID-19 стал 80-летний тюменец

Общество, 15:58 01 марта 2021

скиншот видео центра инноваций социальной сферы ТО | Фото: скиншот видео центра инноваций социальной сферы ТО

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Самым старшим участником курса восстановления после COVID-19 стал 80-летний тюменец, самому младшему исполнилось 15 лет. Всего в проекте "Стоп COVID-19" за первый месяц приняли участие 104 человека.

Проект реализуют в тюменском атлетическом клубе "Антей". Здесь сформировано три группы занимающихся по пять человек. Каждому участнику инструкторы подбирают индивидуальную программу.

Как рассказала инструктор клуба Эвелина, спустя месяц после начало тренировок у участников наблюдается положительная динамика восстановления.

"После тренировок занимающимся становится легче дышать, у многих заметно подтянулось тело. Если раньше они не могли приседать, то сейчас делают это с легкостью. Это здорово, что у тюменцев есть возможность бесплатно заниматься спортом после перенесенного заболевания. А я рада, что могу им в этом помочь".

67% из пришедших в программу ранее не занимались в тренажерном зале. Большинство участвующих в проекте – женщины, 25 процентов – мужчины.

Участница проекта Мария переболела коронавирусом осенью 2020 года.

"После болезни заметила ухудшение здоровья и самочувствия. Кожа стала местами дряблой и появилась отдышка. О проекте я узнала из инстаграма и сразу решила попробовать. Сейчас у меня уже полностью восстановилось дыхание, тело стало более подтянутым", - рассказала она.

Еще одна участница проекта Екатерина переболела короновирусом в средне-тяжелой форме в сентябре прошлого года. По ее словам, она чувствовала себя очень плохо: "У меня была одышка, лихорадка. За месяц в проект выносливость повысилась, физические данные улучшились, пропала отдышка. Считаю, что проект очень актуален в наше время. Он способствует укреплению иммунитета и восстановлению здоровья".

Принять участие в проекте "Стоп COVID-19" может любой желающий, для этого необходима лишь справка о перенесенном заболевании. Проект продлится до 10 июля 2021 года.

Евгений Новоселов

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# Антей , коронавирус

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